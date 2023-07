Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de fotbal FC Rapid Bucuresti a anuntat, vineri, intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul oficial, realizarea celui de-al treilea transfer din aceasta pauza competitionala, Christopher Braun, fundas dreapta care a semnat un contract valabil pana in 2025 cu gruparea giulesteana. CITESTE…

- Max Verstappen (26 de ani) va pleca din pole position in Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei. Cursa este programata duminica, de la ora 16:00. Max Verstappen, campionul mondial en-titre, n-a avut adversar in calificarile de astazi, de la Barcelona. Pilotul celor de la Red Bull a scos cel mai bun timp,…

- Pilotul olandez Max Verstappen a scris o noua pagina de istorie a echipei Red Bull, dupa ce a obtinut duminica a 39-a sa victorie din Formula 1, la Marele Premiu al Monaco, depasind recordul germanului Sebastian Vettel, de patru ori campion mondial cu scuderia austriaca, transmite Reuters, potrivit…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton, septuplu campion mondial de Formula 1, al carui contract cu Mercedes se termina la finalul sezonului, este subiectul unui zvon conform caruia este aproape de a semna cu Ferrari.Zvonul ca Lewis Hamilton va ajunge la Ferrari a fost dezbatut și la conferința de presa…

- Echipa britanica de la Woking tocmai a prezentat o grafica speciala noua cu ocazia Marelui Premiu de Formula 1 de la Monaco. Monopostul MCL60 poarta legendara schema de culoare alb cu portocaliu, la care mai este adaugat și puțin negru in partea din fața. Noua grafica marcheaza victoriile echipei britanice…

- Oscar Piastri și Lando Norris vor avea un design special "Triple Crown" pe mașinile lor de Formula 1 pentru Marele Premiu de la Monaco din acest weekend, ca parte a celebrarii celei de-a 60-a aniversari a McLaren.Tripla Coroana se refera la cursele Indianapolis 500, Marele Premiu de la Monaco și…

- AlphaTauri iși va schimba directorul la finalul sezonului 2023. Franz Tost (67 de ani), care lucreaza in acel rol din 2005, va pleca. Locul ii va fi luat de francezul Laurent Mekies (45), actualul director de curse de la Ferrari. Dupa Ferrari, McLaren, Alfa Romeo și Williams, a venit randul celor de…

- Rivalitatea dintre Lewis Hamilton și Fernando Alonso a fost una acerba inca din perioada in care cei doi au fost coechipieri la McLaren (2007), iar ibericul a surprins in momentul a fost pus sa aleaga cel mai dificil adversar din cele peste doua decenii petrecute in Formula 1.