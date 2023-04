Stiri pe aceeasi tema

- Formația timișoreana Fara Filtru a susținut primul concert in formula „completa“ joi seara la Manufactura, evenimentul inclus in seria de cantari botezate „Vintage Jam Session“ prilejuind și apariția pe scena a noului tobar Carina Meluț, care este din Reșița și a facut parte din formația Red Flame.…

- Cel mai recent album al formației timișorene JazzyBIT, numit Drive, poate fi ascultat acum și pe format vinil, comenzile pentru acest material discografic putand fi realizate aici. Cel de-al treilea disc al timișorenilor a fost lansat cu un concert special care s-a desfașurat anul trecut la Cinema Victoria…

- Solistul trupei rock Lacrima a cintat despre problemele și laturile intunecate ale societații moderne Nikolai Mișcoi, jurnalist cunoscut pentru proiectele bazate pe tema mișcarii rock din Moldova, popularizarea și promovarea acestui curent, precum și compozitor, vocalist și chitarist part-time al grupului…

- Prima piesa trap din cariera pentru Nick de la N D (Nick n n d) este și prima lansata in acest an. Artistul de 45 de ani și-a adus fiica de 16 ani la filmari și a inclus-o in videoclip. Cum suna piesa Siropay .

- Florin Ionescu, care e managerul trupei A.S.I.A., a fost deranjat de scandalul iscat de revenirea trupei, in special de Irina Nicolae, care nu a fost invitata sa cante la concertul din 6 martie. Acesta nu iși dorește ca numele lui sa fie implicat in certuri și discuții. Trupa A.S.I.A. se reunește oficial…

- Trupa A.S.I.A. s-a reunit fara Irina Nicolae și de aici a inceput un intreg iureș. Fetele din formație nu s-au certat intre ele, doar ca, atunci cand a aflat de concertul fostelor sale colege de trupa, pe care l-a perceput un eveniment aniversar, Irina Nicolae a anunțat ca și-a cumparat bilet la evenmentul…

- JOI| Spectacolul „Nepoata-Sotie”, la Casa de Cultura a Studenților din Alba Iulia. Piesa din teatrul absurdului, prezentata de trupa Skepsis JOI| Spectacolul „Nepoata-Sotie”, la Casa de Cultura a Studenților din Alba Iulia. Piesa din teatrul absurdului, prezentata de trupa Skepsis Joi, 23 februarie…

- Sorana Darclee, una dintre solistele celebrei trupe A.S.I.A, a anunțat pe contul de socializare ca trupa se reunește la 25 de ani de la lansare, intr-un concert memorabil ce va avea loc in aceasta primavara. Astfel ca, fetele vor urca pe scena in fața celor care inca le iubesc muzica.Trupa A.S.I.A s-a…