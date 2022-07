Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din regiunea Habarovsk, situata in estul indepartat al Federatiei Ruse, au decretat stare de urgenta din cauza unor incendii de vegetatie deosebit de severe, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Kaufland retrage produsul "Insectocutor distrugere insecte" din cauza unui defect de fabricatie, in conditiile in care riscul de electrocutare in cazul acestui produs nu poate fi complet exclus. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Al doilea mare producator auto din SUA a spus ca incarcarea rapida in curent continuu si evenimentele repetate ale pedalei larg deschise pot cauza supraincalzirea contactorilor principali ai bateriei de inalta tensiune. Ford a spus ca va aborda problema care poate aparea la vehiculele Mach-E construite…

- Trei atacuri ruse cu racheta au atins au atins orasul Priluki, in nordul Ucrainei, iar patru sate au primit ordin de evacuare din cauza amenintarii unor incendii in urma acestor bombardamente, anunta luni autoritatile ucrainene, relateaza AFP.

- La 36 de ani de la primul Top Gun regizat de Tony Scott – fanii și admiratoarele lui Tom Cruise au motive de bucurie. De astazi, la Cinema Dacia, pot savura „cotinuarea” celebrului film din 1986. In premiera, la Cinema Dacia ruleaza de astazi Top Gun: Maverick. Premiera mondiala a celui mai așteptat…

- Ford Motor Company a anunțat joi ca recheama in service 39.000 de SUV-uri. Motivul este raportarea a cel puțin 16 incendii. Conform comunicatului, ar fi vorba de unele vehicule Ford Expedition și Lincoln Navigator din anul 2021. Compania și-a sfatuit clienții sa iși parcheze vehiculele in aer liber…

- Incendiu mortal la un institut de cercetare militara din Tver, la nord-vest de Moscova. Un alt incendiu la o fabrica de muniții din Perm, la aproximativ 1.100 de kilometri spre est. Și incendii la doua depozite de combustibil din Briansk, in apropiere de Belarus și Ucraina. Coincidența sau un semn ca…