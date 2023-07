Ford Motor a redus preţurile pentru vehiculele sale pickup electrice F-150 Lightning cu până la 10.000 de dolari Ford a spus ca preturile pentru unele dintre cele mai putin scumpe versiuni ale Lighting ar urma sa scada cu aproape 10.000 de dolari. Preturile pentru toate versiunile, inclusiv modelul de top Platinum, vor scadea cu cel putin 6.000 de dolari fata de nivelurile stabilite in martie. Compania a crescut preturile Lightning de mai multe ori de la debutul sau din 2021, invocand constrangeri de aprovizionare si preturi mult mai mari pentru mineralele utilizate in bateriile camionetelor electrice. Ford a lucrat pentru a creste productia de camionete in ultimele luni, cu upgrade-uri din fabrica care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a declarat luni ca isi va extinde reducerea voluntara a productiei de 1 milion de barili pe zi (bpd) pana in august, in timp ce Rusia si Algeria s-au oferit voluntar sa-si reduca productia si nivelurile exporturilor din august cu 500.000 bpd, respectiv 20.000 bpd. Daca masurile vor fi…

- O fabrica uriasa va fi construita in Romania, cu o investitie de 1,4 miliarde de euro. Va avea 8.000 de angajati. Romania devine un punct tot mai important pe harta productiei auto europene. La Galati urmeaza sa fie construita o uzina de baterii pentru masinile electrice, potrivit stirileprotv.ro. Investitia…

- Compania belgiana Avesta Battery and Energy Engineering (ABEE) urmeaza sa construiasca la Galati o fabrica de baterii electrice pentru industria auto, in urma unei investitii totale de 1,4 miliarde de euro, spun oficialii Primariei Galati, citați de Ziaru

- GM a evidentiat anul acesta un total de 1,7 miliarde de dolari in investitii in liniile de productie ale Flint, pentru a sprijini urmatoarea generatie de pickup-uri grele. GM a spus ca va cheltui 579 de milioane de dolari la operatiunile sale Flint Engine, pentru a produce a sasea generatie a motorului…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu aproximativ 2-, in tranzactii volatile, punand capat cresterilor din ultimele trei zile, deoarece datele economice din SUA au sugerat ca Rezerva Federala ar putea majora in continuare ratele dobanzilor in incercarea sa de a combate inflatia, transmite Reuters. …

- Apple reuseste sa creasca pretul de vanzare al iPhone-urilor, chiar daca conditiile de piata sunt nefavorabile, iar restul producatorilor isi vad cota de piata si veniturile micsorandu-se. In primul trimestru al acestui an, pretul mediu de vanzare al iPhone-urilor a fost de 988 de dolari, in crestere…

- Atunci cand ne gandim la bauturi calde, cafeaua este printre cele mai consumate la nivel mondial, cu aproximativ 42,6 litri pe persoana pe an. Ceaiul este consumat in cantitați mai mari (85 de litri pe an), dar cafeaua este mult mai importanta valoric, deoarece se folosește mai multa cafea macinata…

- Canada si Volkswagen vor investi peste 20 de miliarde de dolari canadieni (14,8 miliarde de dolari) intr-o giga fabrica de baterii in St. Thomas, Ontario, cea mai mare investitie unica efectuata vreodata in lantul de aprovizionare din segmentul vehiculelor electrice, transmite Reuters.Cel mai mare…