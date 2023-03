Ford intenționează să concedieze 1.100 de angajați din Spania Constructorul auto american Ford Motor Co intentioneaza sa elimine 1.100 de posturi la uzina sa de la Valencia, estul Spaniei, a dezvaluit vineri un purtator de cuvant al constructorului auto, transmite Reuters. Disponibilizarile, care au fost deja comunicate sindicatelor, fac parte din schimbarile decise de Ford cu privire la linia sa de produse din Europa, a precizat purtatorul de cuvant. „Ford va colabora in mod constructiv cu sindicatele pentru a diminua impactul despartirii de angajati, cu familiile lor si comunitatea locala”, a adaugat purtatorul de cuvant. Anterior, Ford a decis sa inceteze… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

