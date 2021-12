Forbes: Rihanna, Beyonce şi Taylor Swift, printre cele mai puternice 100 de femei din lume Revista americana Forbes, care dezvaluie de 18 ani lista anuala a celor mai puternice 100 de femei din lume, a inclus si cateva artiste: Rihanna (locul 68), Beyonce (76) si Taylor Swift (78). Printre acestea se mai afla si regizoarea Ava DuVernay (80), actrita Reese Witherspoon (74) si prezentatoarea vedeta Oprah Winfrey (23), potrivit News.ro . Oprah Winfrey este cea mai bine clasata dintre starurile din industria de divertisment. Veritabil simbol al televiziunii de peste Atlantic, ea s-a impus ca preferata de staruri pentru a fi intervievate si si-a construit un imperiu in jurul persoanei sale.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De 18 ani ani, revista Forbes dezvaluie lista anuala a celor mai puternice 100 de femei din lume, iar printre acestea se afla și artistele Rihanna, Beyonce și Taylor Swift. Regina Elisabeta a II-a a coborat 24 de locuri fața de anul trecut. Cantarețele Rihanna, Beyonce și Taylor Swift au fost incluse…

- Revista americana Forbes, care dezvaluie de 18 ani lista anuala a celor mai puternice 100 de femei din lume, a inclus si câteva artiste: Rihanna (locul 68), Beyoncé (76) si Taylor Swift (78), dar si pe regizoarea Ava DuVernay (80), actrita Reese Witherspoon (74) si prezentatoarea vedeta…

- Anul 2021 a adus in atenția oamenilor o serie de cuvinte și nume proprii pe care mulți le-au pronunțat greșit. „Omicron”, „Eilish” și „Stefanos Tsitsipas” se numara printre cuvintele care le-au dat cele mai mari batai de cap cititorilor de știri, prezentatorilor și, chiar, președinților de stat Joe…

- Discul „30" al lui Adele a devenit, in doar trei zile, cel mai bine vandut album in anul 2021, potrivit Billboard, relateaza News.ro. In urma raportarilor preliminare, albumul - lansat vineri - a depasit pana duminica jumatate de milion de unitati vandute in SUA, depasind in trei zile vanzarile totale…

- Cantareata pop Taylor Swift a stabilit intr-o zi doua recorduri pe Spotify cu noua versiune a albumului „Red”, conform news.ro. Reprezentantii serviciului de streaming au spus ca Swift a stabilit doua recorduri vineri, cand a aparut „Red (Taylor’s Version)” - cel mai accesat album al unei…

- Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, au renunțat la titlurile regale in urma cu aproape 2 ani, dar puțini știu care au fost motivele pentru care cei doi soți au decis sa se izoleze in ultima vreme de restul familiei regale.

- Cantareata canadiana Celine Dion si-a dat acordul pentru un lungmetraj documentar despre ea pregatit de Divizia Premium Content a Sony Music Entertainment in parteneriat cu SME Canada si Vermilion Films, informeaza News.ro. Filmul, care nu a primit inca un titlul, va fi regizat de Irene Taylor,…