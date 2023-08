Stiri pe aceeasi tema

- ”In perioada ianuarie – iunie 2023, datoria externa totala a crescut cu 14,672 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 112,591 miliarde euro la 30 iunie 2023 (70,7% din totalul datoriei externe), in crestere cu 15,2% fata de 31 decembrie 2022; datoria externa pe termen…

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac anunta un ajutor de la Uniunea Europeana de peste 1,5 miliarde de euro pentru combaterea abandonului scolar. El arata ca, intr-un raspuns al Comisiei Europene, se precizeaza ca Romania a primit deja granturi pentru 1400 de scoli pentru a reduce parasirea timpurie a…

- „Unul dintre pilonii de baza al rezilientei unui stat este societatea pe care este construit, iar o societate educata duce, dincolo de partea de cresterea a competitivitatii acelui stat fata de celelalte state la un grad mai mare de dezvoltare, la o performanta mai mare a acelei natii, la un nivel de…

- Investiții importante prin PNRR sunt intarziate de Guvern, susțin reprezentanții USR. Printre cele mai importante investiții care ar fi trebuit demarate se numara digitalizarea unor institutii de sanatate publica, dotarea unor unitati medicale pentru screeningul de cancer mamar si cancer de col uterin,…

- Romania este in grupul țarilor cele mai vulnerabile la cutremure, arata EIOPA- Autoritatea europeana pentru asigurari și pensii ocupaționale- care a realizat un tablou al decalajului de protecție a asigurarilor pentru catastrofe naturale, potrivit unui raport al Bancii Naționale.

- Oficial, in Romania, rata abandonului școlar este de 16%, fața de 10%, media UE. Experți in Educație atrag insa atenția ca, in realitate, rata abandonului e dubla fața de cifrele oficiale.

- Monitorizarea calitatii apei se va efectua zilnic, timp de 14 zile incepand cu data de 15 iunie 2023, in punctele de recolta din judetele Constanta si Tulcea, in contextul situatiei generate de ruperea barajului de la Nova Kahovka, Ucraina, a informat Institutul National de Sanatate Publica, potrivit…

- Kiss FM lanseaza a doua ediție a campaniei Bursa de Merit Mai Mult, campanie inscrisa in preocuparile postului de radio de a sprijini educația din Romania și, in special, de a preveni abandonul școlar. ...