​Fondul Proprietatea: Traficul de pasageri pe aeroportul Otopeni se va dubla / Este nevoie de un nou terminal

- „Franklin Templeton International Services SPRL, in calitatea sa de administrator de fonduri de investitii alternative si administrator unic al Fondului Proprietatea SA, doreste sa informeze actionarii ca a primit o oferta ferma din partea GDF International SA, actionarul majoritar al Engie Romania…

- Langa noi: Traficul pe aeroportul din Iasi a ajuns la 2 milioane de pasageri in primele 10 luni din 2023 Aeroportul International Iasi, subordonat Consiliului Judetean Iasi, a fost tranzitat de 2 milioane de pasageri de la inceputul anului si pana in prezent, fiind pentru prima data in istoria sa cand…

- Caz neașteptat in București. Mai multe persoane au fost furate imediat dupa ce au ajuns in Aeroportul Henri Coanda din Otopeni. Hoții au recurs la o noua metoda de furt, care a creat prejudicii uriașe. Iata cum s-a intamplat totul.

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca situația statistica referitoare la aeroporturile din Romania arata ca Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” din Suceava este foarte bine clasat. ”O statistica dupa primele 9 luni arata undeva la peste 650.000 de pasageri.…

- Asociația Aeroporturilor din Romania a publicat miercuri datele privind traficul pe aeroporturile din Romania, iar Sibiul a inregistrat in luna septembrie 52.324 pasageri, in condițiile in care in aceeași perioada a anului trecut foloseau Sibiul pentru a zbura peste 66.300 de pasageri. Scaderea este…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ajunge marți la București, intr-o vizita oficiala, prima in țara noastra de la inceputul razboiului. Zelenski va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis și premierul Marcel Ciolacu și va susține un discurs in Parlament. Sunt posibile restricții de circulație,…