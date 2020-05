Stiri pe aceeasi tema

- Peste 436 milioane de companii se confrunta la nivel mondial cu riscul de a-si intrerupe activitatea din cauza crizei generate de pandemia de COVID-19, a avertizat, miercuri, Organizatia Internationala a Muncii, care insista pe adoptarea unor masuri urgente pentru a ajuta aceste firme si pe angajatii…

- Peste un sfert din locurile de munca din Europa ar putea fi afectate de caderea economica pe fondul pandemiei de coronavirus, potrivit unei analize realizate de McKinsey, relateaza Politico.eu, citat de Hotnews.In lunile urmatoare, rata șomajului s-ar putea dubla, in timp ce angajații din domenii precum…

- Investitiile straine directe au scazut cu 70,86% in primele doua luni ale acestui an, la 409 milioane de euro, comparativ cu 1,404 miliarde de euro in perioada similara din 2019, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise marti Agerpres. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania…

- Guvernul Romaniei a accesat linia de asistența financiara preaprobata in valoare de 400 milioane de euro ,acordata de Banca Mondiala pentru a contribui la prevenirea raspandirii pandemiei de COVID – 19 (Coronavirus), anunța instituția internaționala intr-un comunicat de presa....

- Sunt peste 320.000 de oameni în industria restaurantelor si hotelurilor din România, iar cei mai multi dintre ei sunt acasa. “Cel mai important lucru în aceasta perioada - antreprenorii sa îsi tina angajatii aproape”, spune Dragos Petrescu, proprietar al grupului…

- Criza financiara - coronavirus. Seful Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), Roberto Azevedo, a declarat miercuri ca proiectiile arata ca scaderea economica si pierderile de locuri de munca provocate de pandemia de coronavirus vor fi mai grave decat recesiunea din 2008, transmite Reuters.

- In Germania, jucatorii renunța la salarii ca sa salveze cluburile. Presa din Spania anticipeaza perioade de transferuri cu operațiuni minuscule fața de ”dezmațul” din trecut. La FCSB, Gigi Becali acceptase sa piarda titluri și calificari europene tocmai cu interesul de a profita de sumele imense care…

- Pe fondul pandemiei de coronavirus, cunoscuta casa de pariuri britanica Williams Hill a anunțat astazi ca iși suspenda dividendele și ca a estimat o scadere a caștigurilor pe intreg anul 2020 de 110 milioane de lire sterline. Motivul este anularea atator competiții sportive din cauza pandemiei de coronavirus.…