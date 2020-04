Stiri pe aceeasi tema

- Suma uriașa. Scandalul emisiilor Dieselgate a costat grupul german Volkswagen 31,3 miliarde de olari pana in prezent, transmite Reuters. Este bilanțul facut inainte de criza COVID 19, care va aduce și ea pierderi semnificative.Costul scandalului, pornit in 2015, include atat amenzile primite,…

- ​Pentru a limita expunerea personalului medical la COVID-19 și a diminua vizitele românilor la medic pentru problemele de sanatate comune, Doclandia.ro, o soluție online care ofera informații medicale de la distanța persoanelor care cauta o opinie avizata, a demarat o campanie de mobilizare pentru…

- ​Platforma de cursuri online Udemy a anunțat, miercuri, ca a obținut o runda de investiții de 50 de milioane de dolari, la o valoare a companiei estimata la 2 miliarde de dolari. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Criza provocata de scandalul modelelor 737 MAX se traduce in pierderi fiananciare enorme pentru compania americana Boeing, la care se adauga și incertitudinile generate de razboiul comercial intre China și Statele Unite.Incepand din martie 2019, avioanele Boeing 737 MAX au interdictie de zbor la nivel…

- Google a cumparat Youtube, in 2006, pentru 1,65 de miliarde de dolari. Compania, cu 16 angajați la acea vreme, a generat, anul trecut, venituri din publicitate de 15 miliarde e dolari.Alphabet, compania care deține Google, a facut publice, pentru prima oara, veniturile obținute din publicitate de platforma…

- Europenii au cheltuit 11,2 miliarde de dolari in App Store si Google Play anul trecut, in crestere cu 18,9%. Compania de analiza Sensor Tower a publicat un studiu privind consumul de aplicatii si jocuri mobile pe piata europeana, care arata o crestere importanta a cheltuielilor cu aceste produse.In…

- Constructorul aeronautic american Boeing Co poarta discutii cu bancile pentru a putea imprumuta o suma de cel putin 10 miliarde dolari, in conditiile in care producatorul de avioane se confrunta cu costuri crescute ca urmare a prabusirii celor doua avioane 737 Max, informeaza postul de televiziune…

- ​Compania de carduri si plati digitale Visa achizitioneaza fintech-ul Plaid, care a dezvoltat o platforma ce permite aplicațiilor sa se conecteze cu conturile bancare ale utilizatorilor, cu 5,3 miliarde de dolari, dublu fata de evaluarea obtinuta în urma cu doi ani de startup.Citeste continuarea…