- Numarul copiilor exploatați prin munca a crescut pana la 160 de milioane. Se intampla pentru prima data in ultimele doua decenii. Organizația Internaționala a Muncii și UNICEF avertizeaza ca alte noua milioane de copii sunt expuși riscului ca urmare a pandemiei de COVID-19, arata Mediafax. Numarul…

- In AGA din luna mai a Asociatiei Romane a Bancilor (ARB) s-a votat noul presedinte al asociatiei. Conform unor surse din mediul bancar, Bogdan Neacsu, presedintele CEC Bank, este noul presedinte al ARB. Avand 42 de ani, acesta este cel mai tanar presedinte din istoria ARB. Surse din mediul…

- Pandemia a avut si un rezultat pozitiv din perspectiva educatiei financiare, deoarece oamenii au invatat ce inseamna sa-si restranga anumite cheltuieli si ce inseamna economisirea, a declarat, miercuri, Florin Danescu, presedintele Asociatiei Romane a Bancilor. "Se observa o noua paradigma. As putea…

- Insanatosirea economiei chineze, a doua ca marime din lume, a accelerat puternic in primul trimestru al acestui an, atingand o rata record de 18,3%, propulsata de cererea in crestere pe plan intern si extern si sustinerea guvernamentala continua pentru firmele mai mici. Insa ritmul de recuperare…

- Una dintre cele mai semnificative economic tendinte ale ultimelor cateva decenii a fost aparitia unei clase de mijloc globale. Asteptarile ca aceasta clasa de consumatori va con­tinua sa creasca neincetat, pe masura ce veniturile in crestere din tarile afla­te in curs de dezvoltare scot milioane…

- Numarul atacurilor ransomware a crescut, in 2020, cu 485% la nivel global, comparativ cu datele din anul precedent, arata o analiza publicata, joi, de catre cercetatorii Bitdefender. Potrivit sursei citate, utilizatorii ale caror dispozitive sunt infectate sunt sfatuiti sa nu plateasca…

- Economia mondiala se indreapta catre cel mai alert ritm de crestere din mai mult de o jumatate de secol in acest an, insa divergentele existente ar putea face dificila atingerea maximelor de dinaintea pandemiei in viitorul apropiat, scrie Bloomberg. Citește și: Florin Cițu: Comitet interministerial…

- Inovatia si digitalizarea sunt noile prioritati in sectorul financiar bancar la nivel global, iar din aceasta perspectiva industria platilor este una dintre cele mai dinamice, a declarat, joi, presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Florin Danescu, la cea de-a III-a editie a…