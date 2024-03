Stiri pe aceeasi tema

- In recenta sa aparație in cadrul emisiunii Puterea a Patra, fost Ministrul al Economiei și ex-director al Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica , Octavian Calmic a vorbit despre situația economica din Republica Moldova. Potrivit lui, economia țarii a atins nivelul anilor 1990 și din pacate…

- Biroul de statistica din Republica Moldova a lanasat informatii noi despre turismul receptor dar și despre situația din acest sector. Purtatorului de cuvant al Guvernului, Daniel Voda remarca o creștere a turismului cu 50,3% fața de anul 2022.

- Sistemul național de management al funcției publice va fi modernizat, iar calitatea managementului de nivel superior va crește. Guvernul a aprobat o hotarare in acest sens, care prevede modificarea mai multor legi aferente funcției publice. Documentul a fost elaborat in contextul Raportului SIGMA privind…

- Doi nerezidenți, de 27 și 61 de ani, au fost prinși la Aeroportul Internațional Chișinau, cu bunuri pe care nu le-au declarat. Aceștia au venit in Republica Moldova cu bagajele ticsite cu genți de brand, seturi de lenjerie de pat și articole medicale.

- Sistemul energetic din Republica Moldova ar funcționa fara probleme in cazul unui alt eventual atac asupra infrastructurii energetice a țarii vecine, Ucraina. Asigurarea vine din partea ministrului Energiei, Victor Parlicov. Acesta este convins ca Republica Moldova nu ar mai risca un nou „blackout”,…

- Bancile nu sunt de acord cu intenția Guvernului de suspendare a plații ratelor pentru fermieri și au cerut de urgența o intalnire. Dupa ce au analizat proiectul de ordonanța de urgența, bancherii ar fi solicitat de urgența o intrevedere cu legislativul și spun ca nu sunt de acord cu aceasta propunere,…

- Israelul intentioneaza sa aduca aproximativ 70.000 de muncitori straini din China, India si din alte tari, inclusiv din Republica Moldova, pentru a-si stimula sectorul constructiilor, care a fost in mare parte inghetat dupa atacul Hamas din 7 octombrie, a relatat luni presa, citand un oficial guvernamental,…

- Sectorul bancar romanesc e format din 32 de banci, din care 24 sunt persoane juridice romane și 8 sunt sucursale ale unor banci straine. Procesul de consolidare a sectorului bancar a continuat in perioada post-pandemica și este de așteptat sa continue in perioada urmatoare, pe fondul necesitații de…