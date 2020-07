Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți artiști banațeni strang randurile, in weekend, și participa la o acțiune de ecologizare in zona localitații Dumbravița. EcoHora ii aduce laolalta pe Carmen Popovici Dumbrava, Iasmina Iova, Liliana Laichici, Georgiana Necșa, Mihaela Petrovici, Sebastian Roșca, Adrian Scorobete, Raluca Stanca,…

- Cei doi copii, colegi de clasa, au mers la apartamentul unde locuiește profesorul de matematica și au taiat cablul de internet, astfel incat dascalul sa nu mai poate ține orele ”online”. Potrivit celor doi copii, profesorul a continuat și perioada in care școala este suspendata, sa fie la fel de exigent,…

- Eugenie Bouchard nu se plictisește în izolare, jucatoarea WTA lansând o provocare pentru fanii sai. Marele câștigator va ieși la cina cu sportiva din Canada, iar pentru acest lucru a platit o suma considerabila.Acțiunea, care este una realizata în scopuri caritabile, a adunat…

- La data de 9 mai 2020, situatia la nivelul judetului Alba este urmatoarea: 229 de persoane confirmate cu COVID-19, 162 persoane vindecate, 14 decese. Vineri au fost prelucrate 418 teste (273 in laboratorul DSP și 145 in cel al SJU). Numarul total de teste realizate in Alba a ajuns la 11.110. persoane…

- Autor: Stelian ȚURLEA Bogdan Hrib a fost fotojurnalist in anii 1990, are un doctorat in media și cinema, a publicat articole despre piața de carte și jurnalism; este lector universitar la Facultatea de Management a SNSPA; in 1993 se numara printre fondatorii Editurii Tritonic și de atunci, fara intrerupere,…

- Acțiunea legata de Ținutul Secuiesc din Parlamentul Romaniei nu este nimic altceva decat un atac la adresa noastra, a tuturor – și romani, și maghiari. Afirmația este dura, pentru ca situația in sine este deosebit de periculoasa și permisa de indolența și incompetența unor politicieni iresponsabili.

- Distributia popularului serial de comedie ''Parks and Recreation'' se va reuni in cadrul unui episod special realizat in beneficiul luptei contra coronavirusului, informeaza vineri Press Association. Vedetele din serial, printre care Amy Poehler, Chris Pratt, Rashida Jones,…

- La data de 20 aprilie 2020, la nivelul județului Alba exista 158 de cazuri confirmate, 36 de persoane declarate vindicate și 5 decese. Reamintim ca, in contextul Sarbatorilor Pascale, cele doua laboratoare de tesstare au lucrat alternativ: duminica a lucrat laboratorul Spitalului Județean, unde au fost…