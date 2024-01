Stiri pe aceeasi tema

- Maratonistul Ilie Roșu a facut stop cardiac in aceasta dimineața in timp ce alerga la cea de-a 8-a ediție a Maratonului Unirii. Maratonul este organizat cu ocazia implinirii a 165 de ani de la Unirea Principatelor Romane. In timp ce se afla pe strada Unirea Principatelor, Ilie Roșu a cazut la pamant.…

- Un barbat a ajuns la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focșani in primele zile ale acestui an, dupa ce ar fi fost agresat de mai mulți indivizi. Din ce ne-a relatat barbatul, care are 40 de ani și este din Nistorești, incidentul a avul loc in seara zilei de 31 decembrie 2023, in jurul […]…

- Ancheta de amploare dupa moartea unei batrane, care era internata in azilul de la Mereni, administrat de Primaria Conțești. Polițiștii din Dambovița investigheaza la foc automat decesul femeii in varsta de 88 de ani. Femeia a murit pe 9 decembrie, in jurul orei 03.41, la Spitalul Județean de Urgența…

- Un accident rutier grav a avut loc in cursul serii de joi, 7 decembrie 2023, pe șoseaua de centura a Municipiului Alba Iulia, unde doua autoturisme au intrat in coliziune. In urma incidentului, pompierii din Alba Iulia au intrevenit pentru descarcerarea unei persone și acordarea primului ajutor unui…

- Consiliul Județean Vrancea are in derulare proiectul „Reabilitare energetica si lucrari conexe Spitalul Judetean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focsani, Sectia Psihiatrie si Boli infectioase si Sectia Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie”, finanțat prin Programul Operational Regional 2014 – 2020. Obiectivul…

- Surpriza placuta pentru cadrele medicale de la Secția Pediatrie a Spitalului Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focșani. O mamica, inainte de a se externa, zilele acestea, a ținut sa le mulțumeasca tuturor celor care i-au ingrijit copilul, astfel ca a facut un gest mai puțin obișnuit: le-a lasat acestora…

- Inchisoare cu suspendare pentru o doctorița din cadrul Spitalului Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focșani, sentința pronunțata pe fond de instanța. Dosarul, ajuns pe rolul judecatoriei in urma cu aproape 3 ani, are legatura cu un tratament considerat incorect și incomplet administrat unei paciente,…