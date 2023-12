Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitar-veterinare de la Budapesta au informat miercuri asupra unui nou focar de gripa aviara cu tulpina H5N1 la o ferma din vestul Ungariei, unde au fost deja sacrificati circa 26.500 de curcani, relateaza agentia EFE. La fel ca in alte cazuri, Oficiul National de Securitate a Lantului…

- Alarma in Rezervația Biosferei Delta Dunarii (RBDD), unde 22 de lebede au fost descoperite moarte pe lacul Obretinul Mic, iar autoritațile au luat imediat masuri pentru a investiga și limita potențiala raspandire a gripei aviare de care sunt suspecte pasarile.

- Statele membre UE trebuie sa decida in unanimitate, pe 14 si 15 decembrie, cu privire la deschiderea negocierilor de aderare cu Kievul si la ajutorul financiar si militar pentru tara aflata in razboi. Deocamdata nu se intrevede nicio poziție de compromis, in special din cauza obiecțiilor Ungariei, scrie…

- Europa se confrunta cu provocari serioase de securitate, iar pentru a gestiona situația Ungaria trebuie sa iși mențina suveranitatea politicii externe in pofida tuturor presiunilor externe, a declarat luni ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, in Parlamentul de la Budapesta, scrie Magyar Hirlap,…

- Ungaria a raportat descoperirea unui focar de gripa aviara inalt patogena H5N1 la o ferma de rate pentru ingrasat din nordul-estul tarii, a informat joi Organizatia Mondiala pentru Sanatate Animala (WOAH), transmite Reuters, conform Agerpres.Virusul a fost detectat la o ferma din judetul Szabolcs-Szatmar-Bereg,…

- Stare de alerta in Olt dupa ce a fost descoperit un focar de gripa aviara. Autoritatile au luat masuri pentru a preveni raspandirea bolii si au impus o zona de restrictie sanitar-veterinara.

- E alerta in judetul Teleorman. Gripa aviara inalt patogena a fost identificata in doua gospodarii dintr-o comuna de langa granita cu Bulgaria. Aproape 150 de pasari au fost eutanasiate.

- Autoritațile au raportat apariția unui focar de gripa aviara. Virusul a fost detectat in doua gospodarii particulare din Teleorman și a provocat moartea a aproape 200 de pasari, potrivit Realitatea. Citește și: Scandalul legat de Padurea Trivale continua. Primarul Gentea, despre contestația prefectului:…