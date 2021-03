Stiri pe aceeasi tema

- Opt angajati ai Primariei Sectorului 5, de la Directia Resurse Umane si de la cea de Investitii, au fost confirmati cu COVID-19. Spatiile institutiei au fost dezinfectate de o firma specializata au anunțat reprezentanții instituției. "S-a realizat o ancheta epidemiologica in urma…

- Ministerul Educatiei a anuntat ca 2.038 de prescolari și elevi, precum și 1.852 angajati din invatamant, au fost confirmați cu COVID-19, ceea ce a dus la suspendarea activitații fața in fața in 1.899 de clase sau grupe. Potrivit situatiei transmise de Ministerul Educatiei, in perioada 1-10 martie, au…

- Activitatea la un sediu al Direcției de Impozite și Taxe Locale a Primariei Sectorului 3 a fost suspendata din cauza apariției unor cazuri de Covid 19 in cadrul instituției. Este afectata activitatea privind depunerea și ridicarea documentelor la sediul situat pe strada Lucrețiu Patrașcanu nr. 3-5.…

- Incediu a izbucnit, vineri dimineața, in jurul orei 5.00, la Institutul „Matei Balș” din Capitala. Zeci de pacienți cu Covid-19 au fost evacuați, iar la fața locului au intervenit de urgența echipajele de pompieri. La fața locului a sosit și ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Focul a fost stins de…

- Scaderea cazurilor de COVID-19 a dus la relaxarea restrictiilor din Capitala, dar cifrele in scadere nu sut relevante, spun medicii din prima linie. In plus, avertizeaza aceștia, acum ne putem astepta la o explozie de cazuri. Medicii pun pe seama stigmatizarii faptul ca, in ultima perioada, oamenii…

- Inca doua cazuri de infectare cu tulpina Sars-Cov-2 din Marea Britanie, cunoscuta ca fiind mult mai transmisibila, au fost identificate in Romania, chiar in Capitala, anunța autoritațile. La fel ca in primele cazuri depistate, la Giurgiu, niciuna dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii.…

- Familia unui pacient mort de COVID-19 nu a reușit sa ridice cadavrul acestuia de la Spitalul Floreasca din Capitala, unde a fost anunțata ca trupul neinsuflețit nu a fost gasit. Conform reprezentanților spitalului, cel mai probabil cadavrul a fost ridicat de o alta familie, iar Poliția va face o ancheta,…

- Persoanele infectate cu noul coronavirus sunt secretarul județului, doi angajați de la Direcția de Drumuri Județene și trei care lucreaza in cladirea din centrul Reșiței. Au mai fost testați și alți angajați, care așteapta rezultatele. Conducerea CJ a decis ca intreaga activitate sa se suspende joi…