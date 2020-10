Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Spitalului Elias din București anunța ca 11 cadre medicale din Secția clinica de neurologie sunt infectate cu noul coronavirus. Astfel, unitatea medicala anunța cateva masuri cu privire la activitate spitalului.

- Focar de infecție la Spitalul Elias din București, unde 26 de cadre medicale au fost testate pozitiv cu noul coronavirus, a declarat, marți seara, Slivius Negoița, purtatorul de cuvant al spitalului pentru ziarul Libertatea.Conducerea spitalului a luat o serie de masuri, dupa ce zeci de cadre medicale…

- Spitalul Elias din București este anchetat in urma unui numar mare de imbolnaviri cu COVID-19 care nu au fost raportate. Direcția de Sanatate Publica a aflat de la jurnaliști despre acest focar, potrivit Digi24. Mai mulți rezidenti de la Spitalul Elias din București s-au infectat cu noul coronavirus,…

- Spitalul Elias din București este anchetat de DSP Bucuresti, deoarece unitatea medicala nu a raportat mai multe imbolnaviri de COVID-19, anunta Digi24. Direcția de Sanatate Publica a aflat de la jurnaliști despre acest lucru. Trei medici rezidenți din Secția de Ginecologie și un pacient de la Ortopedie…

- Trei medici rezidenți din secția de Ginecologie și un pacient de la Ortopedie au fost testati pozitiv pentru noul coronavirus, in urma cu doua zile, relateaza Digi24. Inspectorii DSP Bucuresti au aflat despre cazurile de infectare de la Spitalul Elias, dupa ce au intrebat la unitatea medicala,…

- Unitatea de Primiri Urgențe și Secția de Anestezie și Terapie Intensiva ale Spitalului Clinic de Urgența „Bagdasar-Arsenie” din București vor fi dotate cu echipamente și aparatura medicala pentru...

- Vineri, 14 august, a fost inregistrat primul succes in lupta cu COVID-19 la Unitatea de Suport Medical COVID-19, Compartiment de ingrijire pacienți critici infectați cu SARS-CoV 2 – secție exterioara a Spitalului Clinic Județean de Urgența Targu Mureș. "Datorita profesionalismului intregii echipe din…

- Unitatea mobila de Terapie Intensiva a fost trimisa la Galati in urma cu trei saptamani. De atunci, unitatea cu 12 paturi pentru bolnavii de Covid 19 in stare critica este nefolosita deoarece nu exista personal, scrie stiripesurse.ro. Specialistii Spitalului Judetean din Galati, in curtea caruia a…