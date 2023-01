Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a declarat ca zilele in care instituția pe care o conduce a retrogradat in mod regulat creșterea globala sunt aproape de sfarșit. „Nu vad o retrogradare acum, dar creșterea in 2023 va incetini”, a declarat Georgieva la Forumul…

- Doua treimi dintre economiștii aflați la Forumul Economic Mondial de la Davos considera ca anul acesta va fi o recesiune mondiala, informeaza Reuters, citat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Circa 75% dintre economiștii șefi care activeaza in companii publice și private se așteapta la o recesiune la nivel global in acest an, anunța Saadia Zahidi, directorul operațional al Forumului Economic Mondial (WEF), desfașurat in aceste zile la Davos, s

- Zona euro a evitat cel mai rau scenariu, estimeaza Capital Economics, care vede o ușoara imbunatațire a perspectivelor pentru economie in ultimele saptamani. Aceasta estimare vine dupa noua prognoza publicata de Goldman Sachs, potrivit careia zona euro va evita recesiunea. Fii la curent cu…

- Economia mondiala se afla in pragul recesiunii ca urmare a majorarilor dobanzilor cheie, a razboiului din Ucraina și a incetinirii evoluției in mai multe sectoare de activitate, arata raportul "Perspective Economice Globale" al BM.

- In anul 2022, unele afaceri mici și mari au capatat o oarecare vulnerabilitate. Razboiul din Ucraina, dar, mai ales, inflația in creștere și-au pus amprenta și asupra mediului local de business. Cu ce provocari s-au confruntat firmele și cum au reușit sau incearca sa reușeasca unele sa treaca de perioada…

- O treime din lume va intra in recesiune in anul 2023, avertizeaza șefa Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva. Directorul general al FMI) a declarat ca anul 2023 va fi „mai greu” decat anul trecut, deoarece economiile din SUA, UE și China vor incetini. De vina sunt razboiul din Ucraina,…

- O perturbare majora a sistemelor de pozitionare GPS ar avea consecinte colosale asupra functionarii economiei mondiale, precizeaza Serge Besanger, profesor la ESCE International Business School, intr-un articol publicat de portalul The Conversation.