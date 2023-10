Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International estimeaza o crestere economica de 2,3% pentru Romania in acest an si un deficit bugetar de 6% din PIB si recomanda autoritatilor de la Bucuresti reforme aditionale care sa reprezinte 2% din PIB, potrivit Agerpres. Intr-o conferinta de presa sustinuta ieri la Bucuresti, la…

- O echipa a Fondului Monetar International, condusa de Jan Kees Martijn, seful misiunii pentru Romania, se va afla la Bucuresti in perioada 25 septembrie - 4 octombrie 2023, pentru analiza anuala a economiei romanesti in baza Articolului IV, a anuntat, intr-un comunicat, institutia financiara internationala.

- Inainte de debutul in sezonul cu numarul noua din EHF Champions League, cea mai buna echipa de handbal feminin din Romania, pleaca la drum cu susținerea unui nou sponsor oficial! CSM București a incheiat un parteneriat cu METAMINDS, compania romaneasca de tehnologie, specializata in integrarea de soluții…

- Deficitul bugetar ridicat, așteptarile privind noi creșteri ale taxelor indirecte și increderea in economie continua sa se reduca, spun economiștii CFA Romania. Aceștia și-au majorat și așteptarile privind nivelul deficitului bugetar din acest an.

- ”Libra Internet Bank a avut un profit net de 160,7 milioane de lei in semestrul I din 2023, ceea ce reprezinta o crestere cu 45,9% fata de aceeasi perioada din 2022. Activele nete totale au ajuns la 10,3 miliarde lei dupa primele sase luni ale acestui an, valoare cu 6% mai mare decat cea de la finalul…

- Romania s-a clasat pe locul 14 in Uniunea Europeana (UE) in ceea ce priveste inmatricularile de autoturisme noi, in primul semestru din 2023, cu un volum de 73.645 de unitati, in crestere cu 25,4% fata de perioada similara a anului anterior, arata statistica Asociatiei Constructorilor de Automobile…

- Asigurarea unui viitor financiar stabil și sigur este un obiectiv urmarit de fiecare adult responsabil. Cu toate ca exista diferite modalitați de a atinge acest scop, investițiile reprezinta una dintre cele mai eficiente strategii. Prin investiții inteligente și bine fundamentate, exista posibilitatea…