Fluviul Oder: Misterul morții a mii de pești persistă, deoarece nu s-au găsit substanțe toxice La inceputul acestei saptamani, autoritațile poloneze au anunțat ca nu au descoperit nicio substanța chimica in apele fluviului Oder, unde mii de pești au fost gasiți morți din 26 iulie, transmite cotidianul britanic The Guardian. Așa ca misterul se adancește in jurul catastrofei ecologice de pe fluviul Oder, dintre Polonia și Germania, transmite BFMTV. Ministrul polonez al Mediului, Anna Moskwa, afirma ca moartea acestor pești nu poate fi atribuita prezenței metalelor grele din apa. Pe de alta parte, primele analize publicate saptamana trecuta de oficialii germani indicau o mare cantitate de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Potrivit miniștrilor Mediului din cele doua state, pana acum nu a fost descoperita nicio substanța periculoasa. Urmeaza o noua serie de analize, iar rezidenții de pe malurile raului Oder au fost sfatuiți sa nu pescuiasca și sa nu consume apa.

