Înarmarea dă peste cap deficitul! Ne vom împrumuta mai mult și mai scump Un deficit bugetar de 2,07% din PIB in primele 3 luni ale anului poate afecta economia in mai multe feluri, atat pozitiv cat și negativ, depinzand de contextul general economic și de modul in care este gestionat. Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, a anunțat ca deficitul bugetar in primele trei luni s-a ridicat la 2,07% din PIB . Acest fenomen este insoțit de o creștere semnificativa a cheltuielilor, care au inregistrat o dublare fața de aceeași perioada a anului precedent. „Vestea privitoare la contul de execuție bugetara preliminar, este de 2,07% din PIB. Aici s-a creat o intreaga dezbatere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

