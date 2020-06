Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a salutat numirea suceveanului Mihai-Liviu Moraru in funcția de director general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Gheorghe Flutur considera ca profesionalismul și experiența lui Liviu Moraru, care este un bun ...

- 55 de persoane, printre care 13 copii, au beneficiat in anul 2019 de suport financiar din partea statului pentru tratament sau investigații medicale costisitoare care nu pot fi realizate in instituțiile medicale din țara. Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale a alocat cinci milioane de…

- FOTO/ Cum protejeaza noua șefa de la Mediu bujorul romanesc din Padurea Troianul in Eveniment / on 11/05/2020 at 13:40 / Mihaela Pirvu a fost numita director al Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman joi, 7 mai, pentru o perioada de șae luni de zile, dupa ce fostul șef al instituției, Ion Radulescu,…

- La initiativa secretarului de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri Directia Generala Turism, Emil Razvan Pirjol, a fost organizata vineri, 8 mai 2020, o sedinta in sistem de videoconferinta cu reprezentantii a 18 organizatii importante din turismul romanesc, unite informal sub…

- Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat Raportul auditului rapoartelor financiare ale Agenției „Moldsilva” incheiate la 31 decembrie 2019. In cadrul auditului, s-a depistat ca Agenția nu a inregistrat drepturile patrimoniale asupra terenurilor fondului forestier, cu suprafața de 302,4 mii…

- Romania sarbatoreste 140 de ani de la infiintarea Bancii Nationale, una dintre cele mai importante institutii nationale, care a sustinut timp de decenii crearea si consolidarea statului modern roman, informeaza Ministerul Finantelor Publice, intr-un comunicat de presa.

- Romania sarbatoreste 140 de ani de la infiintarea Bancii Nationale, una dintre cele mai importante institutii nationale, care a sustinut timp de decenii crearea si consolidarea statului modern roman, informeaza Ministerul Finantelor Publice, intr-un comunicat de presa. "In urma cu 140 de ani, romanii…

- Ca parte a efortului comun impotriva efectelor negative generate de pandemia COVID-19, BRD – Groupe Societe Generale continua acțiunile de sprijin, prin donarea sumei de 1,7 milioane lei pentru sectorul medical și a sumei de 300.000 de lei pentru sectorul cultural independent. BRD doneaza 1,7 milioane…