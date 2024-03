Stiri pe aceeasi tema

- Aproape trei sferturi dintre romani prefera sa cumpere produse romanesti chiar daca sunt mai scumpe, iar 62,7% sunt de parere ca produsele agricole romanesti sunt mai rare in marile retele comerciale pentru ca acestea prefera produsele din strainatate, conform unui isondaj realizat de INSCOP la comanda…

- Chiar daca sunt mai scumpe, produsele agricole autohtone se afla pe primul loc in preferințele romanilor. Aproape trei sferturi prefera sa cumpere produse romanești, iar 62,7% sunt de parere ca aceste produse sunt mai rare in marile magazine pentru ca acestea prefera produsele din strainatate, conform…

- Peste 70% dintre romani considera ca in Romania lucrurile se indreapta intr-o directie gresita. Un procent similar crede ca lucrurile in lume se indreapta intr-o directie gresita, conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Intrebati cum isi vad viata din prezent in comparatie cu acum…

- Mai mult de un sfert dintre romani sarbatoresc Ziua Indragostitilor pe 24 februarie, de Dragobete, iar peste 17% opteaza pentru 14 februarie, Sfantul Valentin, conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. 41,3% nu sarbatoresc aceste zile, transmite News.ro. Intrebati daca de obicei sarbatoresc…

- Peste jumatate dintre romani ar prefera un independent la Presedintie in defavoarea candidatului unui partid politic, potrivit sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Intrebati pentru ce fel de presedinte ar opta intre un independent si un membru al unui partid politic, 55% dintre cei chestionati…

- Intrebati daca au auzit despre protestele transportatorilor si ale agricultorilor 96,2% dintre respondenti raspund afirmativ. Procentul celor care nu au auzit este de 3,6% , iar cel al non-raspunsurilor de 0,2% 93,6% dintre respondenti considera ca transportatorii si agricultorii care au declansat miscari…