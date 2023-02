Stiri pe aceeasi tema

- Dupa debutul cu dreptul din meciul de luni, 13 februarie 2023, de acasa, bifat in companiei fostei adversare (și) din sezonul trecut al Ligii a II-a, FC Hermannstadt Sibiu, noul antrenor principal al Petrolului, Florin Parvu (foto mijloc), are parte astazi, sambata, 18 februarie, de o deplasare infernala…

- Florin Parvu a debutat foarte bine la FC Petrolul Ploiești și in SuperLiga, luni seara, succesul cu 2-0 (2-0) obținut in dauna echipei concitadinului Marius Maldarașanu, antrenorul principal al partenerei de intrecere din cel dintai eșalon Hermannstadt Sibiu, neputand fi contestat de absolut nimeni…

- Prețul petrolului a ramas stabil in tranzacțiile de joi, in condițiile in care o creștere importanta a stocurilor de țiței din Statele Unite a contrabalansat ingrijorarile legate de aprovizionare. Brent, referința pentru doua treimi din petrolul mondial, era cu 0,14% mai mare, la 85,21 dolari pe baril,…

- Prețurile petrolului au crescut miercuri, 18 ianuarie, extinzind ciștigurile din sesiunea anterioara privind optimismul ca ridicarea restricțiilor stricte din China privind COVID-19 ar duce la o redresare a cererii de combustibil la cel mai mare importator de petrol din lume, transmite RBC-Ucraina cu…

- Maine, 3 ianuarie 2023, de la ora 15.00, jucatorii Petrolului, echipa din SuperLiga ce-a terminat anul trecut pe locul al VII-lea, cel puțin pana la verdictul TAS-ului in ceea ce privește apelul partenerei de intrecere FC Hermannstadt Sibiu, referitor la penalizarea cu 9 puncte de catre FRF, se vor…

- Traficul de nave petroliere s-a blocat, luni, in largul Turciei, in prima zi a plafonului de pret impus de Occident petrolului rusesc, Ankara insistand asupra unei noi dovezi de asigurare pentru toate navele, a relatat Financial Times. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- „Felul in care va funcționa efectiv procesul de fixare a unui preț-limita pentru petrolul rusesc transportat pe mare induce incertitudini suplimentare pentru oferta de pe piața petrolului, care se adauga celor referitoare la evoluția masurilor de inchidere a unor regiuni in China, ori la mersul economiilor…

