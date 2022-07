Florin Tănase știe de ce FCSB nu a câștigat titlul din 2015: „Am fost aproape de câteva ori” FCSB nu a mai caștigat campionatul din 2015, pe vremea cand echipa era antrenata de Costel Galca. Florin Tanase este de parere ca ghinionul, dar și lotul prea tanar, au facut ca roș-albaștrii sa nu caștige titlul. „Am fost aproape de cateva ori, ne-a lipsit, sa zic așa, și norocul. Țin minte ca atunci cand a luat Viitorul campionatul am primit gol cu Dinamo in minutul 98! Cu o etapa inainte, pe Arena, am ratat incredibil chiar cu Viitorul. Egalasera prin Țucudean, apoi a ratat ‘Bizonul’, a dat peste poarta și Balașa din 6 metri… De-aia zic ca am avut și ghinion. Da, nu e doar acest motiv. E vorba… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

