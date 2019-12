Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul de muzica de petrecere a ajuns in grija medicilor, peste hotare, totul fiind confirmat și de catre soția acestuia. Florin Salam a fost internat de urgența in spital, avand probleme de sanatate. Situația pare sa fie una cat se poate de serioasa, chiar grava ar putea susține cei din anturajul…

- Roxana Dobre, iubita manelistului, a anuntat ca Florin Salam a ajuns la spital: "Buna seara. Sunt intrebata de foarte mulți fani daca este adevarat. Da, Florin e internat la un spital din America. Atat va pot spune momentan". Fiica lui Salam, marturii cutremuratoare: "Tata m-a luat in brate…

- De ceva vreme, Florin Salam și-a tot bagat fanii in sperieți. Dupa ce s-a aflat ca manelistul sufera din cauza oboselii, care i-a accentuat niște probleme de sanatate, cantarețul și-a anulat acum și mai multe concerte. Bineințeles, fanii au inceput sa se ingrijoreze și sa se intrebe ce se intampla cu…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a fost internat in spital din cauza unor probleme cardiace, a anunțat sambata cabinetul acestuia, in timp ce o sursa din Guvern a informat ca starea președintelui este stabila la momentul actual, relateaza Reuters. Vucic, in varsta de 49 de ani, a fost internat…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a fost internat in spital din cauza unor probleme cardiace, a anunțat sambata cabinetul acestuia, in timp ce o sursa din Guvern a informat ca starea președintelui este stabila la momentul actual, relateaza Reuters.Citește și: Andrei Caramitru ii da PONTURILE…

- Andreea Banica a fost criticata in ultimul timp din cauza faptului ca ar fi apelat in mod excesiv la operații estetice. Pentru a inlatura orice dubiu, artista a postat pe contul sau de Instagram o fotografie explicita, in care apare fara niciun strop de machiaj. Andreea Banica, in varsta de 40 de ani,…

- Florin Salam a fost surprins de paparazzii WOWbiz.ro in timp ce, la o terasa, alaturi de doi amici de-ai sai, bea o cafea și discuta, probabil, despre viitoarele concerte. chiar daca purta șapca, Florin Salam nu a reușit sa ascunda problemele pe care le are, iar cearcanele artistului sunt…