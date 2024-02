Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul a izbucnit miercuri, 14 februarie, la un apartament de la etajul 5 al unui bloc din Oltenița, iar o persoana a suferit rani și a fost dusa la spital, au precizat reprezentanții ISU Calarași pentru Libertatea.„Cauza incendiului a fost o explozie de butelie. Incidentul a avut loc in jurul orei…

- Potrivit militari din Sibiu au intervenit, in noaptea de luni spre marti, in zona Campsor, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata, relateaza Turnul Sfatului. Trei persoane, doi adulți și un minor, au avut nevoie de ingrijiri medicale și, ulterior, au fost transportate la spital, dupa ce…

- Pe parcursul intervenției pompierilor, de la etajul unu al blocului, proprietarii unui apartament au fost forțați sa iși evacueze copilul, care se afla pe balcon, din cauza panicii. Cu ajutorul vecinilor, copilul a fost scos in siguranța.Din nefericire, doua persoane au suferit intoxicații cu fum și…

- Incendiul a izbucnit in jurul orei 1:00 noaptea. La sosirea echipajelor de interventie, flacarile se manifestau in interiorul garsonierei, situata la etajul al treilea al imobilului, iar din interior a fost salvat proprietarul, in varsta de 52 de ani, relateaza News.ro.Barbatul a fost preluat de echipajul…

- Un accident rutier a avut loc in localitatea Mihai Viteazu, judetul ConstantaUn accident rutier a avut loc in localitatea Mihai Viteazu, judetul Constanta. Incidentul s a produs intre trei autoturisme si un tir. La fata locului au intervenit pompierii cu Statia Midia 1 ASAS, 1 SMURD B2 si 1 SAJ, potrivit…

- MUȘCHI ȘI PUMNI… Jandarmii vasluieni au fost solicitați sa intervina, miercuri seara, pentru a calma o altercație care a izbucnit pe strada Traian din municipiul Vaslui. Tot scandalul ar fi pornit de la un tanar, care a vrut sa se tunda la frizeria de langa supermarketul Carrefour. Acesta a patruns…

- Specialiștii au oferit explicații clare dupa ce trei persoane de la Spitalul Murgeni au murit dupa ce au mancat pește. Ce substanțe din aceasta carne, considerata in general extrem de sanatoasa, sunt periculoase și pot ucide.