Florin Roman: Ridică mari semne de întrebare măsura cu ora de închidere a magazinelor Deputatul PNL Florin Roman a declarat marti ca masura privind inchiderea magazinelor la ora 18,00 data de guvernanti ridica mari semne de intrebare si ar trebui sa se revina asupra ei.



"Regret ca nu am ajuns la sedinta de ieri (a conducerii PNL - n.r.). Mie nu imi plac genul acesta de intalniri politice in care domnul Arafat ia niste decizii si ne comunica noua, iar noi sa le sustinem dupa aceea in mod neconditionat. Din punctul meu de vedere, ridica mari semne de intrebare masura cu ora de inchidere a magazinelor, la ora 18,00 pentru toti cei care, de exemplu, traiesc in orasele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

