Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Florin Roman a subliniat intr-o postare pe Facebook ca PNL a oprit creșeterea taxelor, in contextul in care premierul Marcel Ciolacu a promis in cadrul unui eveniment ca nu vor fi crescute taxele in 2024.

- "Premierul Romaniei, dl Marcel Ciolacu, ne anunța azi sa stam liniștiți ca in 2024 nu vor crește taxele! Nici nu e cazul dupa ce guvernul Ciolacu le-a majorat anul trecut și unele au intrat in vigoare la 1 ianuarie. Ce nu spune dl Ciolacu este ca, creșterea taxelor a fost oprita de PNL, in momentul…

- Alexandra Huțu: „Am votat legea prin care emiterea ordinului de protecție se extinde pentru toate actele de violența” Deputatul social-democrat Alexandra Huțu a anunțat ca Legea privind ordinul de protecție, inițiata de Guvernul condus de Marcel Ciolacu, a fost adoptata in aceasta saptamana de Camera…

- Guvernul nu are in vedere modificarea legislației fiscale in acest an, a precizat, marți, prim-ministrul Marcel Ciolacu, la forumul anual al președinților Consiliului Investitorilor Straini, iar obiectivul este prosperitatea pentru cat mai mulți romani. Marcel Ciolacu: Guvernul susține extinderea invațamantului…

- Deputatul liberal Florin Roman a scris miercuri, pe Facebook, ca Parlamentul Romaniei a adoptat articolul din legea bugetului, in care a fost depus amendamentul PNL, prin care se blocheaza creșterea impozitelor și taxelor in Romania, in 2024, ceruta de USR in PNRR.