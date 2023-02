Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul general al celor de la FCSB, a analizat victoria obținuta duminica pe terenul campioanei, scor 1-0. FCSB s-a impus pe terenul campioanei prin golul marcat de Malcom Edjouma in minutul 88 și s-a apropiat la 6 puncte de liderul CFR Cluj. Mihai Stoica a fost entuziasmat…

- Gigi Becali s-a declarat incantat de succesul formației sale in derby-ul din Gruia și a oferit o reacție in stil caracteristic dupa victoria FCSB-ului, 1-0, cu CFR Cluj. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Gigi Becali, patronul FCSB, este euforic dupa victoria echipei sale cu CFR Cluj, 1-0. Intr-o declarație oferita in aceasta dimineața, omul de afaceri a laudat jocul prestat de elevii lui Mihai Pintilii, fiind sigur ca echipa lui va caștiga titlul daca va evolua la fel ca in Gruia. In plus, Gigi Becali…

- Malcom Edjouma ar fi fost vandut de FCSB chiar inaintea meciului cu CFR Cluj de peste cateva zile, la formația maghiara Ferencvaros. Conform prosport.ro, Edjouma s-ar afla deja in Ungaria, unde ar efectua vizita medicala la noua sa echipa. Sursa citata anunța ca Gigi Becali și-ar fi dat acordul pentru…

- Andrei Prepelița, fost capitan al FCSB-ului, știe cum se poate impune Mihai Pintilii in fața lui Gigi Becali. Patronul FCSB a lasat sa se inteleaga ca el a fost responsabil pentru schimbarile facute in derby-ul cu Farul. Mihai Pintilii a fost „promovat” pe postul de antrenor principal al FCSB-ului,…

- Petrolul are o rivalitate mare cu echipele din Capitala, iar FCSB nu face excepție, duelurile dintre cele doua formații fiind electrizante, mai ales atunci cand partida se disputa pe arena „Ilie Oana”. Totuși, Constantin Budescu, decarul „lupilor”, fost jucator și la echipa lui Gigi Becali, s-ar bucura…

- Helmut Duckadam, fost președinte de imagine la FCSB, a analizat situația roș-albaștrilor. Fostul oficial a comentat decizia formației lui Gigi Becali de a-l pastra pe Mihai Pintilii ca antrenor principal, deși in acte este Leo Strizu, și explica ce probleme crede ca va avea cesta. Helmut Duckadam e…

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a intrat in direct la TV dupa victoria reușita de roș-albaștri in fața lui FCU Craiova, scor 2-0. Finanțatorul vicecampioanei a vorbit despre condițiile in care Mihai Pintilii va continua pe banca echipei și dupa reluarea campionatului. ...