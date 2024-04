Stiri pe aceeasi tema

- Raul Rusescu e de parere ca dorința lui Gigi Becali de a-l transfera pe Alexandru Mitrița la FCSB are șanse nule de reușita. Gigi Becali a pronunțat numele lui Mitrița cand a vorbit despre campania de achiziții din vara. Vedeta Universitații Craiova mai are contract cu oltenii pana in iunie 2026. VIDEO.…

- De-a lungul timpului, jucatori importanți ca John Obi Mikel sau Seydou Doumbia au ajuns la cote impresionante dupa ce au fost refuzați la acea vreme in prima liga din Romania. Recent, portarul Georgiei putea ajunge in SuperLiga.

- Bancherii spulbera visul frumos al celor mai importante țari de pe globReprezentantii energiei nucleare se reunesc saptamana aceasta la Bruxelles pe fondul unui val de sprijin al opiniei publice pentru centralele atomice, insa s-au lovit de reactia timida a bancherilor care au venit cu nota de plata…

- Adrian Mutu (45 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a oferit un interviu in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor in care a vorbit despre lupta la titlu, FCSB sau jocurile de culise insinuate de Gigi Becali. Tehnicianul va implini zilele acestea o luna de cand a fost prezentat oficial pe banca CFR-ului…

- Cosmin Olaroiu și-a extins afacerea sa cu restaurante in Dubai. Tehnicianul roman, care are in palmares 4 titluri ale Ligii Emiratelor Arabe Unite, a mai caștigat de 4 ori ”Cupa Președintelui”, de 5 ori Supercupa locala și de 2 ori Cupa Ligii, a devenit coacționar al unuia dintre cele mai rafinate și…

- Cosmin Olaroiu și-a extins afacerea sa cu restaurante in Dubai. Tehnicianul roman, care are in palmares 4 titluri ale Ligii Emiratelor Arabe Unite și a mai caștigat de 4 ori ”Cupa Președintelui”, de 5 ori Supercupa locala și de 2 ori Cupa Ligii, a este coacționar al unuia dintre cele mai rafinate și…

- Gigi Becali (65 de ani), patronul de la FCSB, i-a pregatit un contract uriaș lui Elias Charalambous (43 de ani) in cazul in care tehnicianul cipriot ii va aduce titlul echipei sale și se va califica in grupele unei competiții europene. Mai mult decat atat, Charalambous ar putea pleca in țarile arabe…

- Clubul CFR Cluj a anuntat, miercuri, ca noul antrenor al echipei clujene este Adrian Mutu, potrivit news.ro“Performanta intalneste experienta, iar dorintele comune se transforma intr-un tel de neclintit! Incepem un nou capitol in care il vom avea pe banca tehnica pe unul dintre cei mai mari fotbalisti…