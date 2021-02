Florin Cîțu SPULBERĂ estimările apocaliptice: Am promis și am FĂCUT Florin Cițu vine cu vești bune pentru romani. Economia țarii iși va revein și va ave o performanța ”fantastica”, potrivit premierului. „Economia Romaniei, performanta care SPULBERA estimarile apocaliptice! In trimestrul IV din 2020 economia Romaniei a crescut cu 5.3%!!! O performanța fantastica. Cea mai RAPIDA revenire a economiei din istorie. Am promis. Am facut. Am avut dreptate. Revenirea economiei in V, o certitudine! In 2020, economia Romaniei, alaturi de cea globala, a fost lovita de cea mai mare criza din ultima suta de ani. Cu toate acestea, s-a contractat cu DOAR 3.9%. Am luat cele mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

