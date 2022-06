Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier liberal Florin Citu il ironizeaza pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, afirmand ca acesta "nu are niciun fel de atributii care sa ne faca pe noi, romanii, sa ascultam o pledoarie despre fiscalitate din partea presedintelui PSD". El reclama ca nu exista o strategie privind fiscalitatea atunci…

- Presedintele Senatului, Florin Citu a declarat, marti, despre taxa de solidaritate pe sanatate si educatie, dorita de PSD, ca este clar ca cineva care nu se pricepe sau nu stie cum functioneaza finantele in Romania. El a criticat si intentia de a da unele deductibilitati pentru cei cu venituri mici.…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a declarat marti ca introducerea de noi taxe nu este prevazuta in programul de guvernare, mentionand ca acestea ar insemna o depasire a mandatului si atributiilor pe care le are PNL in coalitie.

- Presedintele Senatului, liberalul Florin Citu, a afirmat joi ca „o recesiune pe termen scurt” ar putea fi costul necesar pentru a reduce inflatia actuala si a subliniat ca este nevoie de un control al deficitului bugetar. „Ca sa ai crestere economica si sa mentii cresterea economica, depinde ce decizii…

- Președintele Senatului, Florin Cițu, susține ca Romania va depași rata inflației de 15%, pana la finalul acestui an. Cițu a cerut Bancii Naționale și Guvernului sa lucreze impreuna pentru a stavili rata inflației și creșterile de prețuri.Inflația a ajuns la 10,2% in martie, potrivit INS. ”Am spus ca…

- "Desigur ca ne vom adresa justitiei, pentru ca am luat toate masurile necesare pentru a ne asigura ca investitorii isi primesc platile", a spus Anton Siluanov, relateaza Agerpres."Vom prezenta tribunalului facturile, care confirma eforturile noastre pentru a plati, atat in valuta, cat si in ruble. Vom…

- Președintele Senatului, Florin Cițu, s-a intalnit cu Derek Chollet, consilier politic al Departamentului de Stat. Cei doi au discutat despre consolidarea flancului estic al NATO, situația din Ucraina și importanța includerii cat mai rapide a Romaniei in P

- Adrian Caciu va fi fața in fața cu Alexandra Pacuraru și va raspunde intrebarilor pe care ni le punem cu toții. Ce se intampla cu pensiile și salariile noastre? Ce biruri noi pune guvernul pe poporul aflat in pragul saraciei? Pentru ce vom plati in plus? Ministrul de Finanțe va explica și ce se intampla…