- Inspectia Economica din Ministerul Finantelor a inceput un control la Primaria Municipiului Bucuresti in luna februarie, iar concluzia este ca legea a fost incalcata in toate aspectele investigate, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu.

- ”La inceputul anului, in februarie, Inspectia Economica din MFP a inceput un control la Primaria Municipiului Bucuresti. PMB a fost «ocolita» foarte multi ani de astfel de controale. Controlul a fost intrerupt pe perioada starii de urgenta dar este definitivat acum. Voi prezenta mai multe detalii in…

- Alocatiile vor fi dublate, dar acest lucru se va intampla pe etape, iar parlamentarii care voteaza legi populiste ar trebui sa mai doneze din venituri sa avem la buget mai multi bani pentru a dubla alocatiile, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la Digi 24, potrivit Agerpres.…

- Creșterea salariilor profesorilor, care ar fi trebuit sa aiba loc de la 1 septembrie 2020, nu este prevazuta in proiectul de rectificare bugetara propus de Ministerul Finanțelor. „Se propune ca masura de aplicare devansata a nivelului de salarizare stabilit pentru anul 2022, pentru personalul didactic…

- Ministrul Finanțelor propune o crestere a pensiilor cu 10%, de la 1 septembrie. Cițu: ”Premierul ar putea decide un procent mai mare” Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat ca ministerul pe care il conduce a propus o crestere a pensiilor, de la 1 septembrie, cu 10%, dar ca premierul…

- ”Este un efort important pe care il face acest guvern in contextul economic global pe care il vedem astazi si eu nu stiu daca mai exista guverne in lume care sa creasca cheltuielile permanente, dar bineinteles, toate guvernele fac lucruri pe care le-am facut si noi, am dat ajutor de somaj tehnic,…