Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat duminica, la Gorj, ca PNL trebuie sa arate ca nu este PSD, ca nu iși ataca propriul premier și propriul Guvern! Rectificarea bugetara nu se decide la partid, cum facea PSD,...

- Florin Cițu a transmis, de la Targu-Jiu, ca Romania poate stabili un nou record de creștere economica, unul care sa depașeasca 10%. Cițu le-a cerut liberalilor sa nu il mai atace pe el și guvernarea sa. Cițu, ministru interimar la Finanțe, dupa ce l-a demis pe Alexandru Nazare, a transmis…

- Premierul Florin Cîtu, aflat în campanie interna pentru șefia PNL, a susținut ca actuala competitie din interiorul partidului nu va afecta în niciun fel guvernarea, precizarea venind în contextul în care mai multe voci au susținut ca remanierea ministrului de finanțe Alexandru…

- Premierul va purta discuții cu Fondul Monetar Internațional cu privire la situația economiei.Fondul Monetar International si-a imbunatatit semnificativ estimarile privind evolutia economiei romanesti, care ar urma sa inregistreze in acest an un avans de 6%, iar in Europa va fi devansata doar de Spania,…

- Premierul Florin Cițu s-a laudat luni ca suntem singura țara din Uniunea Europeana unde vaccinarea se face fara programare. Situația din Germania și Franța il contrazice insa. „Eu am spus ca putem sa revenim la normalitate și sa avem doze, avem! Suntem singura țara din UE unde oamenii se pot vaccina…

- Premierul Florin Citu a atransmis, duminica, un mesaj de Ziua Europei in care a explicat caapartenenta la UNiunea Europeana inseamna pentru Romania acces la suficiente doze de vaccin pentru oprirea pandemiei, dar si 29 de miliarde de euro pentru redresarea economica. ”Ziua Europei are o semnificatie…