- Biroul Executiv al PNL a votat, luni, pentru excluderea deputatului Dan Vilceanu din partid, a anuntat liderul liberalilor, Nicolae Ciuca, la finalul unei sedinte a conducerii. „Ultima decizie a fost aceea de a da curs unei solicitari a filialei Gorj, in ceea ce priveste exprimarea solicitarii de excludere…

- Deputatul Robert Sighiartau, vicepreședinte al PNL, a facut cateva clarificari referitoare la criticile aduse in ultimele zile conducerii PNL. „Am cerut in premiera, asumarea raspunderii intregii echipe restranse care a luat decizii timp de aprope 2 ani.” „Foarte multa lume ma intreaba, unii ma critica,…

- Mischie a fost trimis in judecata de DNA in acest dosar pentru ca, in timp ce era președintele CJ Gorj, i-a cerut omului de afaceri Clement Mocanu sa ii renoveze vila din Targu Jiu, moștenita de la o matușa, in schimbul facilitarii accesului acestuia la o serie de contracte cu unitațile de minerit și…

- Reprezentatul Ministerului Finanțelor in cadrul Comitetului de supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), Raul Petrescu, a caștigat in total, pe parcursul a trei ani, peste 100.000 de euro la pariuri sportive jucate la același operator, dezvaluie Presshub, care citeaza declarațiile…