Stiri pe aceeasi tema

- PSD a anuntat, luni, in plenul Senatului, depunerea motiunii simple intitulate "Guvernarea PNL, numele tau este austeritate" prin care cer demiterea ministrului Finantelor Publice, Florin Citu."Grupul parlamentar al PSD din Senat depune motiunea simpla cu titlul "Guvernarea PNL, numele tau este austeritate",…

- Primele trupuri neinsufletite ale imigrantilor vietnamezi descoperiti morti la sfarsitul lui octombrie intr-un camion frigorific langa Londra au fost repatriate miercuri in Vietnam, dupa saptamani de asteptare dureroasa din partea familiilor lor, care vor putea acum organiza funeralii, informeaza…

- Florin Cițu, ministrul Finanțelor Publice, a dat de ințeles marți, intr-o conferința de presa, ca deficitul bugetar pe anul viitor va fi de 3,5%, precizand ca un document va fi publicat in zilele urmatoare, potrivit hotnews. „Veți vedea ca avem soluții pentru a avea un deficit cu 3,5% (in 2020 n.r.)…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis la reexaminare legea privind repatrierea aurului, depusa in Parlament de fostul lider PSD Liviu Dragnea si senatorul Serban Nicolae. Potrivit presedintelui, "soluția legislativa preconizata nu ține cont de actualul context intern si internațional, de rolul rezervelor…

- Florin Cițu, ministrul Finanțelor, a declarat, joi, in prima conferința de presa de la preluarea mandatului, ca in privința salariilor profesorilor actuala legislație va fi pusa in aplicare, potrivit EduPedu. Ministrul a fost intrebat daca salariile cadrelor didactice vor crește anul viitor așa cum…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretul privind promulgarea legii prin care finantarea colectarii selective a deseurilor in institutiile publice si achizitionarea recipientelor se asigura din bugetul unitatii administrativ-teritoriale sau din bugetul operatorilor de salubritate, anunța…

- Liderul senatorilor PNL - Florin Cîțu afirma ca foarte mulți dintre politicieni au o singura dorința când ajung la putere: sa-și planteze imediat oameni în conducerea companiilor de stat.

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit luni, la New York, cu reprezentanții Bancii Mondiale, pentru semnarea Acordului destinat creșterii accesului cetațenilor la servicii de asistența medicala primara și promovarii serviciilor medicale preventive, in special in zonele mai puțin dezvoltate. Potrivit…