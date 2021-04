Stiri pe aceeasi tema

- Peste 5.000.000 de doze de vaccin anti-COVID au fost administrate pana acum in Romania, informeaza platforma RO Vaccinare, marți seara, 27 aprilie, intr-o postare pe pagina de Facebook , potrivit Agerpres. „In aceasta seara am depasit pragul de 5.000.000 de doze administrate in cadrul campaniei nationale…

- De la inceputul campaniei, din 27 decembrie 2020, 3.037.698 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in Romania, 1.243.193 de persoane fiind vaccinate cu prima doza, iar 1.794.505 persoane au fost vaccinate si cu doza de rapel, conform datelor transmise duminica, 25 aprilie, de Comitetul Național…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat ca 77.104 persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, ceea ce face ca numarul total al romanilor vaccinați sa ajunga la peste 3 milioane. Potrivit CNCAV, 54.089 persoane au primit…

- Premierul Florin Citu a transmis, vineri, ca obiectivul sau si al Guvernului pe care il conduce ramane vaccinarea anti-COVID „cat mai rapida” a 10 milioane de romani. Cițu a adaugat ca, odata atins acest prag, autoritatile ar putea decide relaxarea totala a restricțiilor, inclusiv a obligativitații…

- Peste 58.200 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore anti-Covid in Romania. Dintre acestea, 47.520 au fost imunizate cu Pfizer, 4.166 cu Moderna și 6.575 cu AstraZeneca, a anunțat Comitetul National pentru Coordonarea Vaccinarii anti-COVID. In total, de la debutul campaniei de vaccinare,…

- Premierul Florin Cițu a declarat, luni, despre protestele din mai multe orașe din țara impotriva noilor restricții, ca ințelege ca romanii „au obosit” dupa un an de pandemie și ca oricine poate protesta atata timp cat respecta legea. Premierul a mai spus ca este posibil ca ținta de 10 milioane de persoane…

- De la debutul campaniei de vaccinare anti-COVID in Romania, in 27 decembrie, au fost vaccinate peste 1,2 milioane de persoane, potrivit datelor transmise luni seara de catre Comitetul National de Coordonare a Activitatilor de Vaccinare (CNCAV). In ultimele 24 de ore, au fost vaccinate 43.558 de persoane.

- Premierul Florin Cițu a declarat ca Romania se situeaza pe locul 3 in Europa și pe locul 6 in lume in ceea ce privește numarul de persoane vaccinate cu ambele doze. In aceste condiții, premierul arata ca aceasta campanie de vaccinare reprezinta un succes notabil pentru țara noastra. ”Cand Europa trecea…