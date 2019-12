Florin Cițu a afirmat ca trecerea de la 24 la 16 ministere da un semnal ca este necesar un aparat de stat mai suplu, sugerand ca Guvernul Orban pregatește concedieri in sectorul public.

"Nu poți ramane cu același aparat. Am spus inainte de a intra la guvernare ca vom avea un guvern suplu cu 16 ministere, am facut asta. Am spus ca sectorul privat nu va mai duce povara ineficienței unor masuri de stanga, am facut asta. Acum trebuie sa mergem mai departe și avem soluții, pentru ca daca nu vom lua masuri, vom fi penalizați și de investitori, și de Comisia Europeana și de toți partenerii…