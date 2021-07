Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a purtat, marti, telefonic, o convorbire cu secretarul pentru Comert al SUA, Gina Raimondo, in cadrul careia a reiterat angajamentul Romaniei fata de agenda comuna cu Statele Unite de "prosperitate si democratie". "S-a discutat despre oportunitati strategice in contextul…

- Premierul Florin Citu a declarat ca atacurile la adresa sa si a Guvernului venite din partea colegilor de partid in cadrul campaniei interne de alegeri din PNL „seamana foarte mult cu ceea ce face PSD”. „Sunt criticat ca vin si ma viziteaza primarii nostri la Guvern. Care este problema ? Da, foarte…

- Premierul Florin Citu a declarat vineri ca atacurile la adresa sa si a Guvernului venite din partea unor colegi de partid in cadrul campaniei interne de alegeri din PNL "seamana foarte mult cu ceea ce face PSD" si arata ca "astfel de politicieni, poate, nu mai au un viitor in Romania".

- Premierul Florin Citu a anuntat marti ca doreste extinderea sistemului de invatamant dual la nivel national si preluarea modelului dezvoltate de unele companii private. El a precizat ca in Planul National de Redresare si Rezilienta este alocata suma de 400 de milioane de euro pentru invatamantul…

- Premierul Florin Citu si-a manifestat, vineri, nemultumirea fata de blocarea in Camera Deputatilor a unui proiect de lege privind abrogarea unui act normativ care interzice investitiile straine in companiile cu capital de stat. Este a doua oara in ultimele zile in care premierul critica aceasta camera…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca raportul MCV publicat de Comisia Europeana este unul pozitiv pentru Romania, iar institutia europeana apreciaza ca in acest an au fost inregistrate progrese in domeniul justitiei. „Trebuie sa corectam cat mai repede greselile legislative savarsite cu intentie de…

- Premierul Florin Cițu a facut o promisiune angajament a Guvernului și a anunțat ca in cadrul Programului Național de Reziliența și Redresare este prevazuta o autostrada prin care vom trece Carpații. ”Vom putea sa implementam acest PNRR cu investitori, cu investitori din Romania. Companiile…

- ​Guvernul se angajeaza într-o reforma a companiilor de stat, aceasta fiind una dintre condițiile ca Planul Național de Redresare și Reziliența sa fie acceptat la nivelul UE. "PNRR este un instrument de reforma, pentru asta a fost inventat. Fara reforme substantiale nu va trece acest plan",…