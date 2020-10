Florin Cîțu a furat startul statului și a publicat pe Facebook o informație confidențială Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, joi, rezultatele unei emisiuni de titluri de stat pe pagina proprie de Facebook, inainte ca rezultatele licitației sa fie anunțate oficial de catre BNR, ori de catre Ministerul Finanțelor, sau ca datele sa fie transmise prin intermediul portalurilor Bloomberg și Reuters, prin care informațiile acestea ajung la bancherii internaționali […] The post Florin Cițu a furat startul statului și a publicat pe Facebook o informație confidențiala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

