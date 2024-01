Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru ianuarie 2024. In primele zile ale lunii, temperaturile vor fi mai ridicate decat cele specifice perioadei. Ulterior, vremea se va raci și va aparea fenomenul freezing rain. In ce consta acesta și care sunt pericolele la care ne-am putea aștepta. Prognoza…

- Meteorologii anunța o vreme surprinzator de calda pentru a doua zi de Craciun, cu temperaturi care depașesc normele climatice obișnuite pentru aceasta perioada a anului. Cum va fi vremea in urmatoarele zile și cand va suferi o ușoara racire? Cum va fi vremea in a doua zi de Craciun In jumatatea de nord…

- O furtuna cu intensitatea unui uragan lovește Romania in zilele dinaintea sarbatorilor de iarna. Meteorologii avertizeaza cu privire la doua zile de vant puternic și chiar viscol, cu impact major, in special in zonele montane. Vineri, in nordul țarii, ninsorile au cazut abundent, determinand inchiderea…

- Prognoza meteo actualizata de Craciun. Meteorologii au transmis informații noi despre cum va fi vremea de sarbatori, dupa ce au spus ca va fi foarte cald pentru aceasta perioada. Vremea se schimba brusc in urmatoarele trei zile și aduce ger și ninsori in multe regiuni. Vreme rea de Craciun Directorul…

- Vremea continua sa fie foarte schimbatoare in Romania, chiar și la inceputul iernii. Meteorologii au spus cum stau lucrurile in acest weekend și la ce trebuie sa ne așteptam. Veștile nu sunt tocmai bune, pentru ca specialiștii au emis un avertisment de ninsori, precum și un cod galben de vant puternic.…

- Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au anunțat cum va fi vremea in luna noiembrie 2023. Tendința va fi de umiditate excesiva. Precipitațiile vor lua și forma fulgilor de zapada, potrivit specialiștilor. Cand va ninge ca-n povești in țara. Cum va arata iarna 2023-2024. Cum…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța, din nou, schimbarea vremii in Romania. Treptat, vom scapa de vremea rece, astfel incat pentru perioada de weekend se estimeaza temperaturi maxime ce vor atinge valorile unei zile de vara. Cu ce fenomene ne vom confrunta in urmatoarele ore. Ce spune…

- Meteorologii au emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Se pare ca toamna este puțin nehotarata. Astfel ca, spre sfarșitul acestei saptamani, vremea se va incalzi, iar de saptamana viitoare, temperaturile vor scadea. Afla, din randurile de mai jos, cum va fi vremea in urmatoarele doua…