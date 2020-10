Florica Chiriță, președintele executiv al CCIAT, vine în această seară la PRESSALERT LIVE Florica Chirița, președintele executiv al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, va fi prezenta in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre impactul restricților aduse de pandemie asupra mediului de afaceri, dar și despre posibile masuri care ar putea limita pierderile suferite de agenții economici […] Articolul Florica Chirița, președintele executiv al CCIAT, vine in aceasta seara la PRESSALERT LIVE a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

