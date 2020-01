Florentin Scalețchi: NU NE MAI JIGNIŢI INTELIGENŢA ! Am parcurs un lung si anevoios drum in aceasta viata deloc usoara, cu fel de fel de peripetii, sau mai bine zis plina de obstacole care mai de care mai greu de trecut, cel putin in ceea ce ma priveste, dar si de personaje care de-a lungul timpului fie ti-au infrumusetat viata, fie ti-au ingreunat-o sau chiar ti-au distrus-o din ura si invidie, din lipsa de educatie si cultura. Peste toate aceste rebuturi umane, specifice oricarei societati, care ne-au pavat si tencuit viata cu minciuni si golanii, cu promisiuni desarte, lipsite de orice acoperire, voi incerca sa scriu acest scurt pamflet. M-am… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

