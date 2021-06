Stiri pe aceeasi tema

- Labour Day („Ziua Muncii”) este cunoscuta si sub denumirea de May Day („Ziua Mai”). Reducerea normei zilnice de lucru sta la originea semnificatiei – Zi internationala a muncitorilor. In 1872, circa 100.000 de muncitori din New York, majoritatea din industria constructiilor, au demonstrat, cerand reducerea…

- In urma cu 35 de ani, la 26 aprilie 1986, a explodat reactorul 4 de la centrala nucleara de la Cernobil, accident survenit in urma unui lung șir de erori umane care avea sa fie catalogat drept cel mai grav din istoria nucleara civila. Reactorul a explodat pe data de 26 aprilie 1986, la ora 1:23. Acoperisul…

- Picturi de Pablo Picasso, Piet Mondrian si Vincent Van Gogh au fost expuse la Christie's Londra, joi, inainte de vanzarea din mai, casa de licitatii incurajand iubitorii de arta sa faca rezervari pentru vizionari in timp ce muzeele raman inchise in Marea Britanie, scrie Reuters, potrivit news.ro.…

- Procesul federal impotriva Google si a companiei sale mama, Alphabet, sustine ca Google controleaza instrumentele folosite pentru a vinde publicitate, precum si spatiul de pe paginile publisherilor in care pot fi plasate anunturile si sistemul care decide unde vor fi plasate anunturile. ”Lipsa concurentei…

- Povestea lui Bonnie, vaca ce a fugit de la un abator si a trait in padure cu o turma de cerbi pentru un an, potrivit newscaffe.ro Bonnie este cu siguranta un animal deosebit care a reusit sa trezeasca emotie in cei care au dat de povestea ei. Aceasta poate sa fie o sursa de inspirate pentru cei care…

- Un mic orașel din Ucraina, de langa Donețk, vrea sa iși schimbe numele in New York, iar primul pas in aceasta direcție deja a fost facut. O comisie parlamentara a aprobat modificarea, iar acum propunerea urmeaza sa fie votata de plen, potrivit Euronews, citeaza digi24.ro.

- Ashleigh Barty (1 WTA) si Bianca Andreescu (9 WTA) se vor intalni in finala turneului de tenis de la Miami. In penultimul act, australianca a trecut de jucatoarea ucraineana Elina Svitolina (5 WTA), scor 6-3, 6-3. Canadianca de origine romana, Bianca Andreescu a invins-o in semifinale de grecoaica Maria…

- Cum se vede de la celalalt capat al Europei discuția despre ”raul” sau ”binele” pe care il face societații romanești expunerea corupției, a neregulilor și a speranței in schimbarea care are loc. Adevarul se transforma intr-un mare avantaj, scrie un ziar portughez. Am evitat sa scriu despre drumul filmului…