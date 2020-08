Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel din Londra a decis marti ca politia britanica utilizeaza ilegal recunoasterea faciala si incalca astfel viata privata, transmite AFP, potrivit AGERPRES.Instanta s-a pronuntat in procesul intentat de militantul pentru drepturile civile Ed Bridges, in varsta de 37 de ani. Reclamatiile…

- Un judecator din Munchen a interzis marti Tesla sa mai promoveze sistemele de asistenta pentru soferi si sistemul de conducere autonoma ale automobilelor sale electrice, considerand ca sunt reclame inselatoare, transmite Reuters.Tesla poate declara apel fata de aceasta decizie. Procesul…

- Daniel Neagoe Dumitru, fost director general al Postei Romane, a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la sase ani inchisoare cu executare pentru luare de mita, intr-un dosar in care a fost acuzat ca a cerut bani de la o firma in schimbul acordarii unor contracte privind servicii de curatenie si reincarcare…

- Barbatul care a incendiat-o pe tanara de 17 ani din Mehedinți și-a petrecut mai bine de jumatate din viața in inchisoare. Condamnat pe viața pentru cinci crime, Ion Cristian Turnagiu a fost eliberat anul trecut pentru buna purtare. Instanța de control judiciar a apreciat ca Turnagiu "și-a format și…

- Judecatorii ICCJ au desfiintat sentinta penala data si au decis trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanța, respectiv la Curtea de Apel Bucuresti. Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv in 2017 la 7 ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu si dare de mita si…

- Conducerea Federatiei Romane de Tenis a fost recunoscuta in instanta dupa ce a castigat la Curtea de Apel procesul intentat de reprezentantul clubului Pamira Sibiu, Marius Vecerdea, prin care contesta alegerea lui Ion Tiriac la sefia...

- Tribunalul Bucuresti s au pronuntat in dosarul in care Emilian Schwartzenberg, cu dubla cetatenie, domiciliat in Israel, este acuzat de complicitate la dare de mita. Instanta a decis incetarea procesul penal fata de inculpatul Emilian Schwartzenberg sub aspectul complicitatii la infractiunea de la dare…