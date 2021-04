Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, va susține prima sa conferința de presa pe 25 martie, a declarat marți Casa Alba, potrivit AFP.De la depunerea juramântului în 20 ianuarie, el nu a avut nicio conferința, spre deosebire de Donald Trump și Barack Obama în aceeași etapa a mandatului…

- Donald Trump și soția sa Melania s-au vaccinat anti-Covid in luna ianuarie, cand inca se aflau la Casa Alba, fara sa faca public acest lucru, a declarat luni un consilier al fostului președinte american. Deocamdata nu se știe ce vaccin au primit cei doi, informeaza digi24 . Dezvaluirea vine dupa ce…

- Presedintele rus Vladimir Putin este dispus sa restabileasca relatiile cu SUA in aceeasi masura in care Washingtonul este pregatit pentru aceasta, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa TASS si EFE. „Presedintele Putin si-a declarat in mai multe…

- "Primarul Giuliani nu il reprezinta in prezent pe presedintele Trump in nicio chestiune legala", a precizat Jason Miller, principalul purtator de cuvant al fostului presedinte dupa incheierea mandatului la Casa Alba. El s-a referit atat la Trump, cat si la avocatul Giuliani - fost primar al New Yorkului…

- Joe Biden și-a anunțat joi intenția de a multiplica de opt ori numarul refugiaților care pot fi admiși în Statele Unite de la minimul istoric impus de Donald Trump la sfârșitul mandatului sau, potrivit AFP.„Ne confruntam cu o criza de peste 80 de milioane de persoane stramutate…

- CHIȘINAU, 20 ian - Sputnik. Cu cateva ore inainte de inceperea ceremoniei de investire a lui Joe Biden in funcția de președinte al SUA, Donald Trump a parasit Casa Alba. Noul președinte, Joe Biden, se pregatește sa depuna juramantul. Spre deosebire de Trump, la ceremonie participa…

- Presedintele ales al SUA Joe Biden si viitoarea vicepresedinta Kamala Harris au ajuns miercuri la Capitoliu pentru a depune juramantul, in prezenta fostilor presedinti Barack Obama, George W. Bush si Bill Clinton, dar in absenta lui Donald Trump, relateaza AFP. Today, we begin anew. Tune in for #Inauguration2021.…

- Cand Donald și Melania Trump vor parasi Casa Alba in dimineața zilei de 20 ianuarie, cei doi vor fi inca, tehnic, președintele și Prima Doamna a Americii. Cel puțin pana la pranz, cand Joe Biden va fi oficial investit președintele SUA. Cu toate acestea, soții Trump nu doar ca nu vor participa la ceremonie…