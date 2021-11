Stiri pe aceeasi tema

- Fiul primarului PNL de Liebling a cauzat o adevarata tragedie in Timiș. Ioan Munteanu, in varsta de doar 16 ani, a luat mașina tatal lui și a plecat cu ea la plimbare, alaturi de prietenii sai, deși nu avea permis. S-a intamplat in toiul nopții, iar mica escapada s-a sfarșit tragic. Un om a murit…

- Tanarul in varsta de 23 de ani aflat la volanul mașinii care s-a rasturnat aseara pe o șosea din Timiș, accident care a dus la moartea a doua persoane și ranirea altor noua, a fost arestat preventiv. Din ancheta a rezultat ca Iacob Alexandru a preluat migranții din apropierea graniței cu Serbia, in…

- Doi barbati au murit si alti zece au fost raniti, miercuri seara, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat, in localitatea Iecea Mica din judetul Timis, informeaza News.ro. Din primele informatii a reiesit ca toate persoanele din masina rasturnata sunt migranti.

- Doua persoane au murit si 10, toate straine, au fost ranite intr-un grav accident rutier care a avut loc pe drumul judetean 593, intre localitatile Biled si Iecea Mica din judetul Timis. La fata locului au fost trimise mai multe ambulante.

- Pompierii de la ISU Timiș au fost chemați, luni dimineața, sa intervina la un accident rutiercare a avut loc pe DN 69, in apropierea localitații Sanandrei. La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de prima intervenție, doua echipaje SMURD și 13 pompieri.…

- Un barbat de 41 ani, din com. Mihalașeni, jud. Botoșani, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN 17, in afara localitatii Pojorata, avand directia de deplasare com. Iacobeni spre mun. Campulung Moldovenesc, a intrat in coliziune cu ansamblul de vehicule condus de un barbat 44 ani, din com. Udești.…

- In timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Bucovinei din municipiul Radauți, in dreptul unui imobil, un tanar de 18 ani din orasul Milisauti a patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu autoturismul condus de o femeie de 20 de ani din comuna Fratautii Noi. Din impact autoturismul…