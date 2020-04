Stiri pe aceeasi tema

- Perspectiva de rating a Romaniei va reveni la "stabil" la urmatoarea evaluare a agentiei Fitch Ratings, daca programele pe care le-am luat in calcul si ceea ce avem in plan pentru viitor va fi implementat asa cum trebuie, este de parere ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. In opinia acestuia,…

- Citu: “Cel mai important program de sustinere a IMM-urilor din Romania din ultimii 30 de ani incepe vineri”. Cum funcționeaza schema de ajutor de stat de 3,1 mld. euro Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat ca vineri va incepe cel mai important program de sustinere a IMM-urilor din…

- Romania a mai facut un pas important spre informatizarea statului, astfel ca firmele si institutiile publice vor comunica de la distanta cu Trezoreria Statului, a anuntat sambata Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, intr-un mesaj publicat pe Facebook, potrivit Mediafax.“Inlocuim cozile…

- Ministrul Finanțelor anunța o rectificare bugetara saptamana viitoare: “Avem nevoie de resurse pentru Sanatate” Autoritatile pregatesc o rectificare bugetara care ar putea fi aprobata de Guvern saptamana viitoare, principalele resurse urmand sa fie directionate catre Ministerul Sanatatii,…

- Vânzarile se prabusesc, hotelurile si restaurantele sunt goale, micii antreprenori români simt ca vine falimentul, cladirile de birouri sunt goale, angajatii fiind trimisi acasa. Bursa s-a prabusit. În loc sa vina cu un pachet de masuri economice pentru criza ce va urma, Iohannis…

- Florin Cițu și-a depus mandatul de premier. El a explicat ca este un om de partid și este de parere ca in timpul unei crize președintele partidului trebuie sa fie și prim-ministru.Citește și: Victor Ciutacu a EXPLODAT la adresa diasporei: Nu suntem egali! Cand va pișați pe noi eram egali?…

- "Comisia Europeana nu ne spune ce sa facem . Ei ne spun ca nu puteti duce in carca ce v-ati asumat. Veti fi incovoiati. Acolo nu se spune exact, nu sunt recomandari. Asteapta de la guvernul Romaniei. Se si spune asteptam masuri concrete care sa indice ca in rastimp de 3 ani, nu in 2 ani, ca si-au…