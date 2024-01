Dupa foarte multi ani de amanari, asteptare ori proiecte esuate, Timisoara ar putea beneficia in sfarsit de un proiect destinat infrastructurii sportive al carui termen are un orizont realist. E vorba de constructia noii tribune de la arena „Stiinta”, intr-un stil original, cu doua terenuri de minifotbal pe „acoperis”. Lucrarile au demarat, in sfarsit, in […] Articolul Firma care a modernizat arena Sibiului a inceput lucrarile la un stadion din Timisoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .